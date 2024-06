Venezia in serie A, il corteo in Canal Grande con cori e balli. Le voci degli eroi arancioneroverdi, Pohjanpalo: «Festeggiamo con la città» Video

VENEZIA - Venezia in serie A, il corteo in Canal Grande con cori e balli. Le voci degli eroi arancioneroverdi, Pohjanpalo: «Festeggiamo con la città». Il miracolo di mister Paolo Vanoli è compiuto ed è festa in Canal Grande. Dopo l'impresa di domenica due giugno, la squadra ha festeggiato con i tifosi il passaggio alla massima categoria. Il corteo acqueo è sfilato da piazzale Roma al salotto buono di piazza San Marco. Con le rive stracolme di tifosi arrivati per festeggiare gli eroi arancioneroverdi. Il primo ad arrivare pojanpalo, idolo della città. (servizio di Emiliana Costa)