Incidente a Cordignano. Ciclista taglia la curva e centra l'auto ferma allo stop: ferito 25enne

CORDIGNANO (TREVISO) - Non si accorge dell'auto ferma allo stop, invade la corsia e la centra in pieno, rovinano sull'asfalto dopo il volo dal sellino della sua bici. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 18.30 in via del Lavoro a Cordignano, all'incrocio con via Piave. Ferito, per fortuna non in modo grave, un ragazzo di 25 anni andatosi a schiantare sulla Nissan Juke condotta da un quarantenne che non aveva fatto altro, stando ai primi rilievi, che fermarsi all'incrocio. Il giovane è stato portato in pronto soccorso da Vittorio Veneto in ambulanza. Secondo una prima ricostruzione la bici, nello svoltare a sinistra, ha tagliato la corsia delle vettura, andando a cozzare col veicolo. Sul posto per i rilievi una pattuglia dei carabinieri di Cordignano.