Il Venezia in serie A fa festa in laguna: la sfilata lungo il Canal Grande e l'abbraccio dei tifosi in piazza San Marco

È festa sul Canal Grande per il Venezia in serie A. La squadra sfila sul canale principale che attraversa il centro storico per raggiungere Piazza San Marco dove riceve l'abbraccio di tutti i suoi tifosi. Ed è proprio a loro che guarda Duncan Niederauer, presidente del club. «Questa promozione è particolarmente emozionante perché possiamo festeggiare insieme ai nostri tifosi, cosa che non è stata possibile nel 2021 a causa della pandemia.

Il loro sostegno in tutte le partite e ieri sera, nei canali e in Piazza San Marco, è stato davvero spettacolare» ha dichiarato.

Niederauer, si dice «incredibilmente onorato» di poter festeggiare la promozione in Serie A della prima squadra. «Una vittoria per il nostro club - aggiunge - giunta dopo una stagione straordinaria caratterizzata da duro lavoro, perseveranza e dedizione incessante tra i nostri giocatori, lo staff e i dirigenti. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei nostri sponsor, dei nostri partner e soprattutto dei nostri tifosi a Venezia e in tutto il mondo. Il loro contributo durante tutta la stagione è stato determinante e ci ha dato grandissime motivazioni».