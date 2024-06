VENEZIA - Sono trascorsi dieci anni dagli arresti dello scandalo Mose e Giancarlo Galan, all'epoca l'uomo più potente del Veneto, è un'altra persona: «Vivo ospite di mio fratello sui colli Berici, non ho un soldo - si lamenta, in un incontro avvenuto in un ristorante del centro di Padova - Vado avanti a pastiglie per tenere sotto controllo tutti i malanni di salute...»

Il rischio di apparire alla ricerca di compassione è sempre dietro l'angolo, ma non dev'essere stato facile cadere improvvisamente dall'Olimpo per un politico che, nei tempi di massimo splendore, si raccontava in un libro dal titolo eloquente: "Il Nordest sono io". E non sono certo un'invenzione i brutti momenti trascorsi, la depressione, il pensiero di farla finita. Ma ora sembra stare meglio, grazie anche ad una nuova compagna e agli amici ritrovati del liceo, che non lo hanno lasciato solo. L'ex Doge sta cercando di adeguarsi alla nuova fase, in cui si alternano ricordi del passato («Gli anni a Publitalia sono stati i migliori: che bella vita!») e rimpianti («Ho sbagliato a non ascoltare i consigli delle persone che mi volevano bene»), con una proiezione nel futuro non certo ottimistica: «Ho 68 anni, che prospettive mi restano?»

Ma il sorriso è quello di un tempo, così come l'ostinazione con cui rivendica tutto quello che ha fatto, forse senza nemmeno un po' di autocritica. Anche le battute taglienti sono quelle del Galan che tutti hanno conosciuto e riverito, e che ora ha una gran voglia di sfogarsi, di raccontare la sua verità, di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. In particolare nei confronti di chi, dopo averlo adulato quando era lassù in cima, ora è scomparso; o peggio ancora, di chi ritiene lo abbia tradito.

Nell'ottobre del 2014, poco più di due mesi dopo essere finito nell'infermeria del carcere milanese di Opera, accusato di corruzione, Galan patteggiò due anni e dieci mesi di reclusione, con la confisca di 2,6 milioni di euro (perdendo così la sua amata villa Rodella, sui colli Euganei). La procura gli contestava di aver ricevuto uno stipendio di circa un milione all'anno dall'allora presidente del Consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati. Il potente governatore del Veneto, all'epoca esponente di spicco di Forza Italia, uomo di fiducia di Berlusconi, si "arrese" quasi subito, seppure respingendo con forza ogni accusa, negando fin dal primo minuto di essersi mai occupato del Mose e assicurando di non aver mai chiesto né ricevuto quel denaro.

Dopo l'arresto di Baita e Mazzacurati aveva capito che sarebbe finita anche per lei?

«Io ero tranquillo, non mi ero mai interessato del Mose, non avevo nulla da temere».

Perché ha deciso di patteggiare, invece che difendersi se dice di essere innocente?

«Ero confuso, non ero in grado di ragionare: sono finito in carcere e la mia preoccupazione era solo quella di uscirne al più presto per rivedere mia figlia. Fu l'avvocato Niccolò Ghedini (scomparso nell'agosto del 2022, ndr) a consigliarmi di patteggiare, dicendomi che, sistemato il fronte penale, non ci sarebbero stati altri problemi. Invece poi la Corte dei conti mi ha sequestrato tutto. E, dopo il patteggiamento, sono stato abbandonato. Ghedini ha dimostrato un cinismo che non mi sarei mai aspettato. L'ho vissuta come un tradimento... Aveva ragione mia moglie, che mi aveva consigliato di cambiare avvocato, ma non avevo soldi per pagarlo».

Oggi farebbe una scelta diversa?

«Mi difenderei a processo, facendo i nomi di chi, a Roma, per Forza Italia, si occupava del Mose. Racconterei di quella volta che ho mentito per aiutare Silvio Berlusconi, sostenendo di aver assistito ad un colloquio con l'allora presidente egiziano Mubarak, nel corso del quale si era parlato di una nipote che si chiamava Ruby: colloquio mai avvenuto. Con il patteggiamento hanno ottenuto che non parlassi, per difendere l'establishment».

Più volte nel corso delle indagini ha detto di voler parlare. Perché non lo ha fatto?

«I miei avvocati mi dissero di aver anticipato alla procura la mia disponibilità a rendere interrogatorio, ma non sono mai stato chiamato».

La procura sostiene che non ha mai ricevuto alcuna richiesta di interrogatorio da parte di Galan.

«Se fosse vero, sarebbe la conferma del fatto che non si voleva che io parlassi...»

Si è sentito abbandonato anche da Berlusconi?

«L'ultima volta che ho visto Berlusconi risale al 2012: successivamente mi è sempre stato impedito di contattarlo. Le mie lettere venivano aperte, il suo "cerchio magico" faceva da filtro, non potevo sentirlo al telefono, incontrarlo. Ma con Berlusconi ce l'ho di meno: mi ha aiutato versando a mia moglie 100mila euro, come prestito non oneroso, poi altri 100mila e le ha intestato un'automobile. Quindi è scomparso. Ghedini mi disse che non mi poteva più aiutare perché non aveva soldi... Ghedini era il capo assoluto del partito: decideva tutto lui, era il depositario di tutti i segreti. Ricordo che il 30 dicembre del 2012, a conclusione di una cena, Berlusconi mi chiese i nomi da candidare in Parlamento: io glieli scrissi, ma in lista non finì nessuno, perché Ghedini li cancellò per mettere i suoi uomini. Non sono andato al funerale di nessuno dei due e non è difficile capire il perché».

Lei continua a negare di essere stato stipendiato da Mazzacurati e nega di avere soldi nascosti all'estero: non è solo un modo per impedire che finiscano sotto sequestro sulla base della sentenza con cui la Corte dei conti l'ha condannata a risarcire 5 milioni di euro alla Regione?

«Non ho mai preso un euro da Mazzacurati, non c'è alcun tesoro, non ho soldi nascosti. Cosa dovrei aspettare per godermeli? Fare la bella vita al camposanto?»

Secondo una sentenza del Gip di Padova è di Giancarlo Galan il milione di euro sequestrato in un conto in Croazia intestato al suo commercialista, Paolo Venuti, il quale confermava tale circostanza alla moglie in un colloquio intercettato.

«Quei soldi sono di Venuti: alla moglie aveva detto che erano soldi miei perché si stava separando e non voleva che lei li rivendicasse... Di soldi ne ho avuti tanti, ma non da Mazzacurati. E li ho spesi tutti, molti per le campagne elettorali. Ho ricevuto montagne di regali: a casa mia ne arrivavano Tir pieni».

Si riferisce ai finanziamenti che ha ammesso di aver ricevuto nel corso degli anni da oltre cento imprenditori? Oggi continuerebbe a farsi finanziare in maniera illecita?

«Gli imprenditori erano più di cento, forse trecento... Non potrei fare in maniera diversa: la politica, le campagne elettorali costano tantissimo. Agli imprenditori non ho mai chiesto nulla in cambio. L'unica alternativa è di tornare al finanziamento pubblico dei partiti (abolito negli anni di Tangentopoli, ndr) che, però, nessuno ha il coraggio di proporre. Dopo il Mose non è cambiato nulla: tutto prosegue come prima».

Ad accusarla di aver preso i soldi per il Mose, oltre a Mazzacurati, sono stati Piergiorgio Baita, all'epoca amministratore della Mantovani, e Claudia Minutillo che è stata sua segretaria di fiducia in Regione.

«Hanno mentito tutti. Mazzacurati si è messo in tasca un sacco di soldi. Minutillo e Baita non mi hanno perdonato di non aver sostenuto la candidatura a presidente di Renato Chisso (ex assessore regionale, anche lui coinvolto nello scandalo Mose, ndr) e di non aver affidato i lavori della Pedemontana alla società Mantovani. Minutillo fu da me allontanata quando scoprii da dove venivano i soldi con cui si comperava abiti lussuosi. Ho una mia teoria sul perché il sistema Mose, dopo tanti anni senza problemi, finì sotto inchiesta: è successo tutto quando Baita decise di aggiudicarsi appalti a Milano, "invadendo" il territorio di Impregilo che, anni prima, aveva ceduto per poco a Mantovani la sua quota del Consorzio Venezia Nuova: secondo me è stato vissuto come violazione di un patto».

Non ha nulla da rimproverarsi?

«Sono stato un coglione a fidarmi dei miei collaboratori, a non ascoltare chi mi aveva messo in guardia. Non mi accorgevo di nulla. Ma non è vero che mi ero montato la testa: mi sono reso conto tardi del potere che avevo».

Le manca la politica?

«Non mi interessa più».

Ha mantenuto contatti con Forza Italia?

«Sono spariti tutti, a parte qualche amico con cui continuo a sentirmi: aspetto ancora una chiamata da Tajani...»

E con il presidente Luca Zaia, che fu suo vice in Regione?

«Al pari del sottoscritto, non sapeva nulla del Mose, perché non era la Regione ad occuparsene. Non l'ho più sentito. Non gli perdono di aver fatto costituire parte civile la Regione contro di me: io non ho fatto così in occasione della Tangentopoli degli anni Novanta. Quanto alla Pedemontana, è opera mia».

Nel salutare, prima di salire in auto per tornare sui colli Berici, annuncia un appuntamento a pranzo per il giorno seguente: «Sono stato invitato da un mio ex collaboratore di Publitalia: oggi è il numero uno di una grande azienda. Offre lui, io non ho un soldo».