ALTIVOLE (TREVISO) - Via le fioriere davanti alla villa Bardellini Zon Titotto di Altivole. L’ha deciso il Consiglio di Stato con una sentenza depositata ieri, che conferma l’orientamento già espresso dal Tar del Veneto nel respingere il ricorso di Luigi Titotto contro il Comune. Secondo i giudici amministrativi, va salvaguardata la volontà degli antichi proprietari dell’edificio seicentesco, che misero la porzione della proprietà prospiciente a via Roma «a disposizione della collettività assoggettandola al relativo uso, ingenerando negli utenti la convinzione di avvalersi di un bene pubblico», per cui ora pedoni e ciclisti potranno ricominciare a percorrere quel tratto.

L’ORDINANZA

Titotto possiede una porzione del complesso immobiliare affacciato sulla strada principale di attraversamento del paese. Era stata sua la decisione, nel dicembre del 2021, di posizionare due vasche di cemento per ostruire completamente il transito ai passanti in corrispondenza dell’ingresso principale. Dopo le segnalazioni e gli esposti dei cittadini, a luglio del 2022 il municipio aveva però emesso un’ordinanza di sgombero degli ostacoli e di ripristino del passaggio pubblico, considerandolo «molto risalente» nel tempo, tanto che pure le proprietà vicine «sono da sempre state destinate al passaggio pedonale indifferenziato». Sempre il Comune aveva evidenziato che «sussiste una servitù ad uso pubblico di passaggio pedonale di fatto esistente da sempre e delimitata da aiuole rispetto alla strada provinciale», elementi questi che «consentono di recarsi in sicurezza agli edifici e servizi pubblici esistenti su quel lato della strada, comprendenti una Chiesa, il centro parrocchiale, il Municipio, negozi, il mercato e le scuole medie».

LA VALUTAZIONE

Queste argomentazioni erano state condivise dal Tar del Veneto e ora il Consiglio di Stato ha reputato corretta quella valutazione, basata anche sulla petizione di 80 cittadini e sulle testimonianze di due ex sindaci. I magistrati hanno preso in considerazione una foto d’epoca e una cartolina postale del 1973, le quali attestano «l’assenza di impedimenti al libero transito all’area», al punto che «la comunità ha sempre avuto accesso all’oratorio, pertinenza della villa, transitando sul marciapiede ricavato nello spazio interno ai paracarri». Un uso pubblico sorto «in un tempo immemorabile vista l’antichità della villa» e determinato dalla «dicatio ad patriam» degli allora proprietari, cioè dalla loro volontà di mettere il proprio bene a disposizione della collettività.