Treviso, donna in bici travolta da un furgone e scaraventata nel fiume: è gravissima

TREVISO - Grave incidente in Strada Ovest a Treviso oggi, 3 giugno, alle 13.30. Una donna di 38 anni, in sella alla sua bicicletta, è stata investita da un furgone, guidato da un ragazzo di 22 anni, sulla pista ciclabile all'incrocio con via Pisa, all'altezza dell'autoscuola Gobbo. La signora è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 ed è stata portata in ospedale in gravissime condizioni. Dopo l'incidente, sia lei, sia il furgone con il conducente, sono finiti in acqua nel fiume Botteniga.