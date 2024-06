La Puglia a Treviso. La trattoria Hesperia, storia di forza e bellezza. Nilde Loschiavone, lady della cucina pugliese: «I miei dolci? Tutti espressi»

TREVISO - In quel seducente angolo di storia medievale che è Piazzetta Crispi, tra l’ombra duecentesca della Loggia dei Cavalieri e gli spicchi solari che fan capolino dai palazzi, batte un cuore gastronomico del tacco d’Italia: la Trattoria Hesperia, il ristorante pugliese di Treviso centro. Locale intimo e caratteristico, dislocato su due piani affacciati su un dehors così accogliente da attrarre fior d’avventori persino in inverno (figuriamoci adesso). Ultima novità, i pumi in ceramica dipinti a mano, simbolo di prosperità e tante altre belle cose.

A proposito di bellezza: a far da sempre la storia della Hesperia è una donna capace di lustrare questo gioiellino attraverso ogni intemperia, di rimboccarsi le maniche tra mille difficoltà mentre cresceva due figli, reinventando se stessa e guidando una squadra affiatata come poche. I grandi occhi screziati dal sole del sud raccontano tutta la generosità e la determinazione di Nilde Loschiavone, amata lady della cucina pugliese in città. «La gente qui si sente a casa, me lo ripetono spesso. Credo sia per la nostra accoglienza tipica, calda ma mai invadente».

Flashback al 2009, anno di apertura.

«Da ragazzi, col mio ex marito avevamo gestito un ristorante in provincia di Taranto. Poi la scelta di vita di trasferirci a Treviso, e la fortuna di trovare quest’angolo favoloso in Piazzetta Crispi. 11 anni di soddisfazioni, quindi la decisione di separare le nostre strade: nel gennaio 2020 rilevai le sue quote».

Un salto mortale, proprio alla vigilia del Covid.

«A marzo 2020 avevo appena liquidato il mio ex marito, non avevo un euro, eravamo chiusi. Ricordo grande sconforto quando venivo a pulire il locale, mi affacciavo alle finestre del piano superiore, e vedevo la piazza desolata. Ma mi sono rimboccata le maniche: ho rinnovato il locale come potevo, l’ho dipinto da sola, ho frequentato corsi gratuiti di social media marketing e accoglienza, ho fatto volantinaggio con i miei figli e i collaboratori, cercando di far girare il nome del ristorante non solo in centro ma anche nei quartieri. Sono dell’idea che, anziché restare a piangersi addosso, bisogna sempre cercare di seminare perché prima o dopo il karma ti restituisce tutto indietro»

Una grande dimostrazione di forza, anche per i suoi collaboratori.

«Così come loro ne danno a me, a partire da chef Paride: faccio fatica a trovargli un difetto perché è davvero una grande persona, un grande lavoratore, un grande cuoco. Idem Marco, chef patissier ed esperto di vini; e poi Luca, suo fratello, il maître. Loro due sono i cugini del mio ex marito, e lavorano nel settore da quando erano piccoli. Sono convinta di avere uno staff molto valido, che mi ha sempre supportato, inclusa mia sorella Marianna, alla cassa: bravissima. Tutti professionisti che svolgono questo mestiere da sempre»

Voi vi identificate principalmente nella cucina di pesce.

«Com’è giusto che sia. Del resto molti clienti mi dicono spesso "Quando vogliamo mangiare pesce buono, fresco, fatto bene, in centro a Treviso, dobbiamo venire da voi...»

Che tipo di cliente è il vostro?

«Nei primi anni era un cliente generalista, che veniva qui per i cliché pugliesi. Oggi invece il livello di educazione culinaria del mio cliente medio è aumentato: sa che da me trova un certo tipo di pesce fresco, come le cozze pelose, la ricciola, il Sanpietro, il riccio di Savelletri, i fasolari, gli scorfani in stagione. Credo che siamo stati tra i primi, a Treviso, a proporre queste cose»

La Puglia, però, offre fior d'eccellenze anche di terra.

«Certo, da noi sulle coste si mangia pesce, ma nell’entroterra prevalgono carne e formaggi. Qui teniamo sempre capocollo di Martina Franca, burrata, stracciatella, caciocavallo, cacioricotta, specialità come le orecchiette alle cime di rapa..»

Piatti bandiera del ristorante?

«Sicuramente le bavette con vongole veraci e bottarga di muggine; e poi i pesci grandi, anche da un paio di kg. E naturalmente gli antipasti: dal grande antipasto pugliese a base di prodotti tipici a quelli misti di mare, sia crudo che cotto»

Dolci rigorosamente fatti in casa.

«Tutti espressi, comprese le gelatine. Niente top, tengo a sottolinearlo, siamo contrari. Il nostro must è la pasta fillo con crema al mascarpone e fragole fresche»