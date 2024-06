Tennis. Adriano Panatta contro Corentin Moutet nella finale del Roland Garros contro Jannick Sinner: «È un giocatore folkloristico, non vincono mai»

TREVISO - Adriano Panatta, stella trevigiana del tennis, contro Corentin Moutet: «È un giocatore folkloristico». Come tantissimi italiani, domenica scorsa, 2 giugno, anche Panatta non si è lasciato sfuggire il match degli ottavi di finale del Roland Garros tra Jannick Sinner e il francese Corentin Moutet, ma non si è preoccupato dopo che il numero del mondo aveva perso il primo set per 6-2. «Di questi giocatori folkloristici - il commento di Panatta dai microfoni di RaiNews24 - sa quanti ne ho visti io nella mia carriera? Ogni tanto sono anche divertenti perché fanno questo gioco bizzarro, però non vincono mai, non hanno mai vinto una cosa in vita loro.

Ieri c'era una persona seria in campo che giocava, ha giocato anche malino all'inizio, poi dopo…».

La chiamata dell'amico e la "premonizione"

«Io ero al centro di Treviso mentre Sinner stava giocando il primo set - ha detto ancora Panatta -, poi sono arrivato a casa. Mi ha chiamato un mio amico allarmatissimo per dirmi: 'Stai guardando la partita? Sai che sta perdendo 5-0?'. Gli ho risposto: 'Non preoccuparti che tanto poi vince'». «Non c'era motivo di dubitare - ha spiegato -, perché Jannick non può perdere con questi giocatori. Lui può perdere ancora contro Alcaraz, forse può perdere ancora con Djokovic, ma per il resto non vedo come possano impensierirlo. Moutet è numero 56 del mondo». Infine un aneddoto: «La battuta da sotto? L'ho fatta una volta contro Lendl in Coppa Davis, e lui non mi ha parlato per cinque anni».