Sequestrata autofficina abusiva: sacerdoti, politici tra i clienti "in nero"

di Vittorino Bernardi

MALO - La task-force composta dalla polizia locale del comandante, dalla polstrada di Schio dell’ispettore superioree dall’Arpav di Bassano del Grappa dopo le due attività lavorative illecite scoperte in giugno (officina abusiva e riciclo illecito di rifiuti speciali) mercoledì in località Molina ha colto, con la denuncia a carico di R.A. un 70enne che da una decina di anni, raggiunta la pensione da operaio in una autofficina, avevala propria abitazione, giardino compreso sotto un gazebo, in una carrozzeria abusiva. Probabilmente bravo nelle sue mansioni e per i, perché in “nero”, ha attirato negli anni anchedel territorio. Nomi al momento riservati.Dopo avere raccolto indizi inoppugnabili, anche con presìdi sul posto, mercoledì gli agenti hannonell’abitazione e colto R.A. al lavoro sull’auto di un sacerdote, che è stata. Per il meccanico abusivo sono iniziati i guai, a carattere penale: è scattato ildel materiale da lavoro (un centinaio di barattoli di vernice per carrozzeria) e relative attrezzature per l’esecuzione dei lavori. Il 70enne è statoper smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi e per emissione nell’atmosfera di fumi (vernici e altro) in assenza di regolare impianto di aerazione. Per l’sarà sanzionato dalla polizia locale. Sarà pure sanzionato ilproprietario dell’auto sequestrata dalla polstrada al momento dell’irruzione perché a conoscenza dell’attività illecita del meccanico-carrozziere.