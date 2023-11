POVEGLIANO (TREVISO) - Domenica di paura per i cittadini di Povegliano con una banda di ladri che ha creato scompiglio tra le vie di Camalò. La conta finale parla di un furto messo a segno e due tentativi sventati. I residenti, esasperati dalle continue razzie, hanno deciso di farsi “giustizia da soli” postando sui social le immagini dei volti dei malviventi ripresi dalle telecamere. Il sindaco di Povegliano, Rino Manzan, si è espresso così in merito all’accaduto: «La situazione si sta facendo sempre più pesante, e per questo motivo stiamo cercando di mettere in campo tutte le nostre forze per aiutare i residenti».



GLI EPISODI

Il colpo andato a bersaglio è avvenuto intorno alle 18.30 di domenica, quando alcuni malviventi - si pensa due individui - si sono introdotti in un’abitazione da un balcone, dopo aver scardinato una portafinestra. Hanno svaligiato la casa: bottino dei ladri principalmente oro e gioielli, per un valore di circa cinquemila euro. «I rapinatori hanno aspettato il momento esatto in cui in casa non c’era nessuno, e così hanno potuto procedere indisturbati, scavalcando la recinzione esterna e continuando ad agire anche dopo l’entrata in funzione delle telecamere di sicurezza – riferisce N.B., figlio della vittima del furto - In pochi minuti, sfruttando anche il giorno festivo e la concomitanza della finale di tennis di Sinner, hanno portato via i preziosi». I carabinieri, allertati dai vicini, sono intervenuti nella zona dell’accaduto, ma i ladri erano già scappati, partiti a gran velocità, a bordo di due auto notate da alcuni residenti. La banda, dopo aver messo a segno il primo colpo e aver fatto perdere le proprie tracce, si è palesata qualche ora dopo e ha tentato di derubare altre due abitazioni in una zona limitrofa del comune. In entrambe le occasioni, però, le famiglie, che erano in casa in quel momento, sono riuscite a cacciare i ladri. In uno dei due tentativi andati a vuoto, il proprietario di una delle due residenze ha avuto un incontro ravvicinato con un malvivente ed è stato minacciato con un cacciavite. Le forze dell’ordine si sono subito attivate e, in queste ore, stanno lavorando per cercare di intercettare la banda.



IL PRIMO CITTADINO

Il furto arriva poche ore dopo l’accordo tra il Comune di Ponzano e quello di Povegliano di potenziare il servizio di vigilanza della polizia locale nelle ore serali a partire da venerdì scorso e fino al prossimo 31 dicembre. L’iniziativa è nata proprio per prevenire i furti che colpiscono il territorio. Infine, il sindaco Manzan ha voluto rivolgersi a tutti i residenti del comune con un appello a loro favore: «I cittadini devono essere più vigili e attenti che mai, perché il numero di furti e tentati furti sta aumentando giorno dopo giorno – afferma il primo cittadino – Tutti gli abitanti si devono aiutare tra di loro, perché il vicino è il miglior guardiano della vostra abitazione, e quando succedono questi fatti dovete avvisare tempestivamente le forze dell’ordine».