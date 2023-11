Ladri in azione a Cappella Maggiore e a Sarmede. La banda che nelle ultime settimane ha messo a segno diversi colpi a Cordignano e a Godega si sarebbe spostata più a nord, ai piedi delle Prealpi Trevigiane.

I malviventi sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di mercoledì. A Cappella Maggiore hanno messo a segno un furto in via della Paglia, in centro paese, e poi c'è stato un tentativo ai danni di un'abitazione posta nella laterale via della Ghiacciaia.

A Sarmede i malviventi, tra le 17 e le 20 di mercoledì, hanno tentato di entrare in una casa di via Cadorna, mentre un furto è stato messo a segno nella frazione di Rugolo. «Chiudete bene porte e finestre quando siete assenti da casa l'invito unanime dei sindaci di Sarmede, Larry Pizzol, e di Cappella Maggiore, Mariarosa Barazza, ai loro cittadini - E se notate auto o persone sospette, segnalatelo immediatamente al 112».

Carabinieri che in questi giorni hanno intensificato la loro presenza nel territorio con un'ulteriore pattuglia che percorre l'area della Pedemontana nella fascia serale. Tentativi e furti sono stati denunciati ai carabinieri della stazione di Cordignano, competente su Cappella Maggiore e Sarmede. «Come ormai capita spesso in questo periodo dell'anno, anche il nostro paese è stato toccato dai furti» conferma Pizzol che ieri, anche via social, ha diffuso un avviso a tutti i cittadini.

L'APPELLO

"Recenti furti e tentativi di furto verificatisi nel territorio comunale e nei territori limitrofi. Avvertenze per i cittadini, soprattutto nella fascia oraria 16-21 il messaggio del sindaco - Invito a prestare massima attenzione nel chiudere gli infissi e le porte delle proprie abitazioni quando assenti da casa, lasciare dove possibile un punto luce esterno acceso e, in caso le abitazioni siano dotate di sistema di allarme, di azionarlo anche per brevi spostamenti, nonché a segnalare senza alcun indugio ogni eventuale movimento considerato sospetto ai carabinieri di Cordignano 0438/999033 o 112 oppure alla nostra polizia locale 0438/582721".



I RINFORZI

«Fino a mercoledì il nostro comune era rimasto indenne dai furti prosegue Pizzol -. Sia il furto sia il tentativo sono stati messi a segno mentre i proprietari erano fuori casa. Probabilmente sorvegliano la gente e appena vedono dei movimenti, i malviventi si attivano. Ora vedrò di intensificare i pattugliamenti anche con il nostro agente di polizia locale». Sia Sarmede, sia Cappella Maggiore sono dotati di sistema di videosorveglianza. E nuovi investimenti saranno fatti nei prossimi mesi. «Come comune abbiamo messo in atto tutte le azioni di prevenzione possibili sottolinea Barazza - Abbiamo operative telecamere alle rotatorie di Anzano e della Pagoda, poi in piazza a Cappella. Il gruppo del controllo del vicinato, con una cinquantina di persone, è molto attivo e anche stasera (ieri ndr) si riunisce per allargare la rete di monitoraggio sul territorio con ulteriori persone, così da renderlo più capillare. E quando ci sono segnalazioni di persone sospette, subito vengono girate ai carabinieri. L'invito a tutti i cittadini è di fare molta attenzione in questo che è il periodo, prima del Natale, più pericolo per i furti». «Con inizio 2024 annuncia Pizzol ci doteremo anche di varchi stradali videosorvegliati con lettura targa per una spesa di 100mila euro. Speriamo possa fungere da deterrente».