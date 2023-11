FONTE (TREVISO) - Mentre loro sono al cinema, i ladri svaligiano la casa. Fine serata amaro per una coppia di Oné di Fonte. Ai due malviventi entrati in azione venerdì sera in via dell’Emigrante sono bastati tre minuti per rubare tutti i gioielli e scappare. Un raid-lampo immortalato dalle telecamere e fruttato più di 3mila euro di bottino. «Hanno portato via tutti gli ori di mia moglie: alcuni erano gioielli di famiglia a cui era molto affezionata» spiega sconsolato Massimo Marcato, 52 anni.



IL RAID

Per la coppia doveva essere una serata di svago. Alle 18.30 sono usciti di casa per andare al cinema a Bassano del Grappa. Mentre loro, seduti sulle poltroncine di velluto, si godevano la pellicola sul grande schermo, nel loro appartamento andava in scena un film di tutt’altro tenore Una banda aveva preso di mira la loro abitazione. Alle 20.19 l’allarme di casa ha iniziato a suonare. A Massimo è arrivata una notifica sul cellulare. «Ho controllato da remoto una delle telecamere ma non ho visto movimenti sospetti - racconta - così ho pensato a un falso allarme». Invece i due malviventi erano già in camera da letto, a rovistare dentro armadi e cassetti. Si erano intrufolati in casa da una finestra del primo piano, nonostante non ci siano appigli. Segno che si tratta di ladri-acrobati professionisti. Indossavano guanti e cappellino e si facevano luce con una torcia, incalzati dal suono della sirena. Nel filmato di videosorveglianza, ora in mano ai carabinieri, li si vede salire e scendere le scale con passo felino. Per un istante uno dei due guarda verso la telecamera. Quel frame basterà a identificarlo? Gli inquirenti sperano di sì. Alle 20.22 i ladri se ne vanno, dileguandosi probabilmente nel bosco vicino, da dove erano venuti. In casa infatti è stato trovato del terriccio.



LA RABBIA

Per la coppia, il rientro a casa è stato una doccia fredda: finestra spaccata, cassetti svuotati e gioielli spariti. «A quel punto abbiamo esaminato con cura i filmati e abbiamo visto i ladri in azione - conclude Marcato, che ha denunciato il furto ai carabinieri -. La cosa peggiore, oltre al valore affettivo dei gioielli rubati, è sapere che qualcuno ha violato il tuo porto sicuro». La coppia è andata ad abitare in via dell’Emigrante un anno esatto fa. Proprio oggi dovevano festeggiare l’anniversario del trasferimento. Invece gli unici a fare festa, purtroppo, sono i ladri.