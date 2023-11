OCCHIOBELLO (ROVIGO) - Truffati e malmenati dai malviventi. Episodio shock quello che è avvenuto giovedì pomeriggio, verso le 15.30, in un condominio di via Brodolini a Santa Maria Maddalena. Due truffatori prima hanno contattato un anziano e, fingendosi carabinieri, gli hanno fatto credere di che l’uomo avesse provocato un gravissimo incidente stradale, causando addirittura un morto. Ma erano tutte bugie per architettare il piano: i malintenzionati hanno convinto l’anziano a recarsi al comando dei vigili a Occhiobello, ma quando l’uomo si è presentato al comando - ovviamente - non ha trovato nessuno ad aspettarlo.



FINTI CARABINIERI

È quindi rientrato a casa, ad attenderlo c’erano proprio i due finti carabinieri, che lo hanno convinto - con la forza - a entrare in casa, proibendo alla vittima della truffa di utilizzare il telefono per chiedere aiuto. L’uomo è stato malmenato e ha riportato dei lividi in faccia. Lui e la moglie, entrambi ultra 70enni e senza figli, sono stati costretti a consegnare i soldi in contanti e i gioielli. L’episodio è stato documentato da alcuni vicini di casa, che hanno poi assistito al successivo arrivo delle forze dell’ordine e dell’ambulanza. I due malviventi erano alti, vestiti di nero e parlavano in un italiano corretto, a quanto riferito dall’anziano al vicinato. È probabile che i ladri, già da un po’, monitorassero le abitudini della coppia, che abita al primo piano di un condominio.



LE INDAGINI

Gli uomini dell’Arma e i soccorsi sono rimasti quasi un’ora giovedì pomeriggio, per raccogliere le testimonianze degli anziani truffati e prestare i primi aiuti. Uno dei malviventi ha spintonato e colpito in faccia l’anziano, che aveva qualche livido sul volto. Sconvolta e sotto shock anche la moglie, come tutto il vicinato. Nel frattempo aumenta la preoccupazione degli altri residenti, che invocano maggiori controlli. Giusto un anno fa, alcuni malviventi si erano introdotti in un’altra casa di via Brodolini, sempre all’interno di un condominio. Si erano intrufolati mandando in frantumi il vetro della sala da pranzo, poi avevano messo a soqquadro l’intera abitazione, razziando soldi, gioielli e altri oggetti preziosi. Al rientro in casa dei proprietari, ecco l’amara scoperta: alla famiglia non era rimasto altro che denunciare l’accaduto, ma dei ladri - purtroppo - nessuna traccia.

LA PREVENZIONE



Nell’ambito della campagna promossa dal comando provinciale dei carabinieri di Rovigo inerente alla prevenzione delle “Truffe in danno di persone anziane”, il comando di Castelmassa ha svolto un ciclo di conferenze nei comuni del Medio e Alto Polesine nei mesi scorsi. Il comandante Paolo Li Vecchi, lo scorso giugno, aveva tenuto un incontro proprio a Occhiobello, per diffondere pratici consigli anti-truffe. A Fiesso Umbertiano, i militari della locale stazione avevano distribuito alla cittadinanza un pieghevole, in cui erano contenuti suggerimenti preziosi per difendersi dai raggiri. In particolare è ribadita l’importanza, in caso di ogni minimo di sospetto, di contattare il 112.