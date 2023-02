Truffa del finto incidente a Conegliano, i Carabinieri diffondono la foto del malvivente: «Se lo avete visto chiamateci» Video

CONEGLIANO (TREVISO) - Si finge carabiniere mandato da una fantomatica nipote coinvolta in un incidente stradale per ottenere con urgenza del denaro liquido ma, viste le perplessità della sua vittima, una donna di 84 anni, le strappa un prezioso orologio dal polso e si dà alla fuga. I Carabinieri di Castelfranco Veneto lo hanno identificato e arrestato dopo averlo tenuto sott'occhio e monitorato per diversi giorni. Ora diffondono la sua foto segnaletica per chiedere a chiunque sia entrato in contatto con quest'uomo di chiamarli. In questa video intervista il comandante Enrico Zampolli racconta come sono andate le cose.