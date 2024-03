PADOVA - Un furto in pieno giorno perpetrato con freddezza e in un luogo come piazza dei Signori che a metà mattinata, durante la settimana, è affollata anche per la presenza delle bancarelle del mercato. Il colpo ha fruttato agli ignoti malviventi un bottino cospicuo: circa 60mila euro in oro e preziosi con un unico testimone inconsapevole: una vicina che ha incontrato i ladri per le scale senza sospettare nulla.

Appartamento svaligiato

«Mia moglie è uscita alle 9,30, doveva venire a prendermi all'aeroporto. Siamo rientrati poco prima delle 11 e quando abbiamo aperto la porta dell'appartamento ci siamo trovati davanti una scena terribile: la casa era stata messa a soqquadro. I ladri hanno aperto tutti i cassetti, e frugato ovunque - ha raccontato il derubato - hanno perfino svuotato le borse della spesa gettando tutto sul pavimento e poi le hanno usate per metterci quanto hanno rubato. Una volta arraffato il bottino, sono usciti. Una nostra vicina li ha incontrati e l'hanno anche salutata, mi ha detto che erano anche ben vestiti sembravano persone normali». Una volta in piazza i malviventi hanno fatto facilmente perdere le loro tracce. «Abbiamo lanciato l'allarme e voglio ringraziare la polizia che è subito intervenuta procedendo con i rilievi. Ha anche acquisito i filmati delle telecamere dei negozi sotto il porticato, speriamo che i ladri possano essere presto individuati. Vedere la casa in quelle condizioni è stato devastante, soprattutto per mia moglie, è stato un vero choc per tutti noi - ha continuato l'uomo - non tanto per il valore venale di quanto è stato rubato ma per quello affettivo. Hanno portato via oggetti di famiglia, gioielli che per noi avevano un valore enorme. Mia moglie fa fatica a riprendersi, si sente violata nella sua intimità e non più sicura in casa nostra».

In pieno giorno

La notizia si è ben presto diffusa fra i vicini ed i residenti di piazza dei Signori provocando un grande sconcerto anche per l'orario nel quale è avvenuto il furto. La famiglia, come altri residenti di piazza dei Signori, si è sempre sentita abbastanza tranquilla in quanto in pieno centro storico i furti nelle abitazioni sono più rari e difficili, soprattutto nell'orario nel quale è stato perpetrato. «É una cosa che ci ha lasciati frastornati. Riuscire a introdursi in un'abitazione in pieno giorno è un fatto che difficilmente riusciamo a spiegarci - ha osservato il derubato - Non era mai accaduto, e pensavamo che per la posizione e il passaggio che c'è di continuo sulla piazza e sulle vie adiacenti mai sarebbe potuto accadere». Un furto, pensano i residenti, perpetrato molto probabilmente da professionisti che hanno agito con freddezza e tranquillità tanto da permettersi un saluto alla donna incrociata sulle scale.