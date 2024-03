Furto di vestiti da Foot Locker a Treviso, 23enne fermato nella stazione delle corriere della Mom

TREVISO - Furto di vestiti da Foot Locker. Il colpo martedì 19 marzo, il ladro è stato fermato dalle volanti nella stazione della Mom con il bottino da 250 euro in articoli di abbigliamento vari. Si tratta di un 23enne di nazionalità marocchina irregolare in Italia. È stato denunciato per la sua posizione irregolare e, se il negozio di articoli sportivi procederà con la querela, anche per furto.