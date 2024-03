Gazzo Veronese. Avevano rubato in una villa orologi, gioielli e vestiti per decine di migliaia di euro: arrestato un presunto responsabile

GAZZO VERONESE (VERONA) - Un furto in una villa, dove era stata forzata una cassaforte con un flessibile, asportando dalla stessa orologi, preziosi e capi di abbigliamento per un valore di diverse decine di migliaia di euro.

L'episodio risale a novembre, ma venerdì 15 marzo, è stato arrestato un 47enne, di nazionalità italiana, residente in un comune della “bassa veronese”, gravemente indiziato di esserne l’autore.

Il furto è stato compiuto in concorso con altri complici al momento ancora in via di identificazione. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di raccogliere importanti elementi di prova nei confronti di uno degli autori del furto, ma sono ancora in corso al fine di giungere all’identificazione dei complici e verificare eventuali collegamenti con altri furti consumati con il medesimo “modus operandi”.

La persona arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata condotta presso la casa circondariale di Verona, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.