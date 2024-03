CASTELMASSA (ROVIGO) - A tu per tu col ladro, che era entrato in casa sua e che lo ha poi aggredito per scappare. Ma il fuggitivo ha fatto poca strada perché è stato inseguito dalla vittima che, in contatto telefonico con i carabinieri è poi riuscito ad indirizzare i militari, accorsi a tutta velocità, sulle tracce del fuggitivo, che sono riusciti ad arrestarlo in flagranza di reato per tentata rapina. È successo sabato scorso e l'arrestato è un 34enne di origini straniere. L'uomo, secondo quanto poi ricostruito in ipotesi accusatoria, si era intrufolato dentro un'abitazione, approfittando di un attimo di distrazione del proprietario di casa, un 49enne di Castelmassa, che in quel momento si trovava in giardino, intendo ad annaffiare. Quando ha terminato di prendersi cura delle proprie piante è poi tranquillamente rientrato in casa, non immaginando che ci fosse un estraneo all'interno. Poco dopo, però, ha notato la sagoma di un individuo che si aggirava in una stanza.



L’AGGRESSIONE



Individuo che, a propria volta, ha capito di essere stato scoperto e, senza troppi complimenti, si è scagliato contro il 49enne per guadagnare la porta e darsi alla fuga. Ripresosi dallo spavento, Il proprietario di casa ha subito composto il 112 segnalando l'avvenuta violazione di domicilio con il tentativo di furto, conclusosi con l'aggressione da parte del ladro, poi fuggito. L’operatore della Centrale operativa di Castelmassa, ha subito allertato la pattuglia in circolo più vicina, risultata essere una pattuglia della Stazione massese, perché accorresse il prima possibile sul posto. Al tempo stesso ha chiesto all’interlocutore se fosse disponibile a tentare di seguire la persona fuggita. L'uomo ha accettato e, rimanendo sempre in linea con l'operatore della Centrale operativa, è salito a bordo della propria auto e, con le cautele del caso, si è messo all'inseguimento dell’aggressore, comunicandone gli spostamenti.



L'INSEGUIMENTO



Nel giro di pochi minuti, grazie alle indicazioni ricevute in tempo reale dalla Centrale operativa che comunicava con il “carabiniere aggiunto” che si era messo a pedinare il topo d'appartamento, i militari sono riusciti ad intercettare e bloccare il fuggitivo. Dopo tutti gli accertamenti del caso, hanno quindi fatto scattare l'arresto in flagranza nei confronti del 34enne, ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di tentata rapina impropria aggravata. L’uomo è stato poi accompagnato alla casa circondariale di Rovigo, come disposto dalla Procura della Repubblica di Rovigo, che ha poi formulato la richiesta di convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.