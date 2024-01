Lendinara. Ladri e furti nelle case: le zone dove colpiscono i banditi e il controllo di vicinato via social

LENDINARA (ROVIGO) - Tornano a preoccupare i lendinaresi le "visite" dei ladri nelle abitazioni, che a quanto pare stanno colpendo in diverse zone. Il problema emerge anche dalle segnalazioni che i cittadini diramano utilizzando i social network, per avvisare dell'emergenza e per dare consigli.



Una lendinarese ha fatto così sapere di essersi ritrovata davanti due ladri mentre tentavano di entrare nella sua proprietà. È successo giovedì sera. La donna stava aprendo la porta ai cani quando si è trovata davanti due persone pronte a scavalcare il cancello. «Quando mi vedono si danno alla fuga racconta la donna - entro in casa, chiamo i Carabinieri anche perché circa venti giorni fa dei malviventi avevano provato a entrare in un'altra abitazione qui vicino».



Zone colpite dai ladri

I militari hanno raggiunto velocemente l'abitazione e raccolto la segnalazione. La donna si dice preoccupata per le possibilità che le forze dell'ordine hanno di intervenire tempestivamente in situazioni simili, dato che l'organico disponibile negli orari serali e notturni porta i militari a dover coprire ampie aree e percorrere distanze rilevanti in caso di necessità.



Altre segnalazioni negli ultimi giorni sono state diramate da altri cittadini tramite il più noto e frequentato gruppo Facebook locale. Dai post emergono incursioni in diversi appartamenti di un condominio in via dei Bersaglieri e in almeno una casa in via Sciacca. Anche per questo motivo torna ad essere alta l'attenzione dei lendinaresi per veicoli e movimenti ritenuti "sospetti" in alcune vie e zone.



Il consiglio dei Carabinieri, ribadito anche in un recente incontro pubblico mirato a prevenire truffe e raggiri, è sempre quello di prestare attenzione nel caso in cui si scorgano nel quartiere auto e soggetti "sospetti". In questo caso è opportuno, se possibile, prendere il numero di targa e avvisare subito le forze dell'ordine.



Controllo del vicinato



In questo senso si rivelerebbe probabilmente utile anche lo strumento del "Controllo del vicinato", oggetto di un progetto abbozzato dal Comune di Lendinara col coordinamento della presidenza del Consiglio comunale. La creazione dei primi gruppi di vicinato attivi, con alcuni referenti, era già avvenuta nel 2019 nella zona di Santa Lucia e nelle frazioni di Ramodipalo, Rasa e Sabbioni per un totale di circa sessanta persone, ma di fatto il progetto, che avrebbe dovuto proseguire e ampliarsi, sembra non aver più fatto passi avanti.