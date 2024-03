BADIA POLESINE (ROVIGO) - Ladri in azione nel centro cittadino: una donna è stata derubata mentre si trovava al funerale della sorella, un episodio avvenuto martedì, presumibilmente nelle ore centrali del pomeriggio, in via Roma. Un fatto che al dolore per la perdita di un proprio caro, unisce la rabbia per la scoperta di un'intrusione in abitazione. A dover subire la spiacevole "visita" è stata una pensionata che abita a due passi dalle piazze e ad accrescere l'amarezza e lo sconcerto per l'accaduto sono soprattutto le modalità e il giorno in cui è avvenuta l'intrusione, ovvero quando la donna si trovava momentaneamente fuori casa per dare l'estremo saluto alla sorella, scomparsa a seguito di malattia.

Il racconto della figlia



«Eravamo al funerale di mia zia a Castelbaldo quando i ladri sono entrati in casa di mia madre - è il racconto della figlia della signora, anche lei scossa dopo il furto -. Il fatto è successo in pieno giorno ed è accaduto in via Roma, tra l'altro nella zona che è stata da poco sistemata e riqualificata. Si tratta di un punto in pieno centro, ma i ladri sono riusciti comunque ad entrare dalla porta principale, lasciando dietro di loro diversi danni. Evidentemente sapevano che non c'era nessuno e potevano agire. L'abitazione è stata messa a soqquadro, la camera di mia mamma è stata devastata e oltre ai danni alla porta d'ingresso è stata rubata la pensione e ed è stato portato via l'oro». Successivamente è stata fatta denuncia ai carabinieri, ma è ancora forte il senso di smarrimento dopo aver visto le stanze dell'abitazione, con gli abiti ed oggetti personali sparsi e i ricordi rubati. «Segnalo quanto accaduto perché spero che questa vicenda e la mia voce possano essere utili, nonostante ci si possa attrezzare per proteggersi dalle intrusioni con gli allarmi - riprende la figlia -. Mia madre è ovviamente molto addolorata e ho anche temuto per lei dopo questa scoperta».



Furti a raffica a Badia Polesine



L'episodio si va ad innestare in una serie di segnalazioni di furti che sono emerse a Badia Polesine nelle ultime settimane. Una lista di vandalismi e tentativi di intrusione che ha visto i ladri prendere di mira negozi ed attività, ma anche il magazzino comunale. Ignoti, nei giorni passati, si sono introdotti all’atelier di inclusione sociale “Tutto un altro futuro” di via Degli Estensi, altra arteria molto frequentata del centro storico, ma avrebbero fatto danni pure al supermercato Eurospar di via Bovazecchino, in una zona più in periferia. Un altro ha invece interessato il magazzino comunale di via Del Laghetto, "visitato" per la seconda volta nel giro di poco tempo, con danni all'accesso dopo che in precedenza erano state sottratte delle attrezzature.