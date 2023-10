MIRANO - Ladri in azione a casa del defunto. Qualche giorno fa, all’ospedale di Dolo, è scomparso Luca Bovo, 56 sei anni di Zianigo il cui funerale è stato celebrato il 12 ottobre nella chiesa Arcipretale di Zianigo. Un ragazzo tranquillo e riservato, che negli ultimi anni viveva da solo, lontano dalla confusione, in serenità. Abitava in via Bollati e alla sua scomparsa, ha lasciato la madre, la sorella, i nipoti, parenti e amici tutti. Una comunità molto unita quella della frazione di Mirano, dove tutti si conoscono. Ma i delinquenti, si sa, non guardano in faccia nessuno, tanto meno la morte, e proprio il giorno precedente ai funerali di Luca sono entrati in casa sua per rubare. Forse sapevano della sua morte, forse proprio guardando le epigrafi appese hanno pensato di poter avere via libera. Così la notte prima del funerale hanno approfittato per introdursi nell’abitazione del cinquantaseienne, certi di trovarla incustodita.



IL FATTO

«La madre e la sorella andavano avanti indietro nei giorni precedenti come sempre accade durante la preparazione di un funerale - commenta don Ruggero Gallo, parroco di Zianigo - Ad accorgersi che i ladri si fossero introdotti in casa è stata proprio la sorella la mattina seguente al terribile fatto. Credo sia scontato pensare che sapessero che avrebbero trovato la casa vuota. E ne hanno approfittato senza alcuno scrupolo». Hanno atteso il calare della notte e si sono introdotti sapendo di poter agire indisturbati. La sorella di Luca all’indomani si è accorta che i ladri erano stati a far visita all’abitazione vuota e una volta in casa ha potuto constatare che erano stati sottratti alcuni oggetti, in particolare degli attrezzi agricoli e degli articoli da giardinaggio tenuti all’interno dell’abitazione, e alti preziosi.



LE INDAGINI

I carabinieri immediatamente allertati si sono recati sul posto e effettuando le rilevazioni del caso, e daranno avvio ad alcune indagini per provare ad individuare i responsabili di questo oltraggio. Con il finire dell’estate e l’accorciarsi delle giornate, sopratutto nelle frazioni di Mirano, le scorribande dei ladri sono tornate a farsi sentire, con conseguenti segnalazioni dei cittadini che abitano nelle zone. Alcune aree sono maggiormente visitate rispetto ad altre, certo questo è un episodio insolito per la città che lascia perplessa la comunità tutta.