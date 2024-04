VENEZIA - Crack Signa, il lussuoso hotel Bauer sul Canal Grande venduto al gruppo tedesco Schoeller. Signa, il gruppo immobiliare austriaco che ha dichiarato insolvenza ha ceduto al gruppo Schoeller, tre proprietà in Italia, tra cui il celebre Hotel Bauer a Venezia. La vendita, di cui non sono stati resi noti i dettagli, è soggetta all'approvazione delle banche e dei regolatori e dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi, riferisce Bloomberg citando un comunicato di Signa. L'accordo tra Signa Prime Selection e il gruppo Schoeller, controllato dall'omonima famiglia di industriali tedeschi, include anche due progetti commerciali a Bolzano. Signa aveva acquistato il Bauer, hotel di lusso con affaccio sul Canal Grande, nel 2020 e aveva ottenuto un prestito da 135 milioni di euro da Raiffeisen per finanziare la sua ristrutturazione.

Ma i lavori si sono interrotti sul finire fine dello scorso anno proprio a causa del crac di Signa, allungando i tempi della riapertura. Il gruppo Schoeller aveva prestato a Signa 200 milioni di euro pochi mesi prima del dissesto.