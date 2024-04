Le "Anime" di Lorenzo Quinn nell'androne di Ca' Rezzonico: la nuova opera in onore di Marco Polo

VENEZIA - Si chiama "Anime di Venezia - Souls of Venice", la nuova creazione di Lorenzo Quinn che sarà esposta a Venezia, dal 20 aprile al 15 settembre , in onore delle celebrazioni dell'anniversario di Marco Polo a 700 anni dalla morte, in concomitanza con la 60/a Biennale d'Arte. L'opera, costituita da 15 statue realizzate in mesh, un intreccio metallico, rappresenta alcune tra le anime più significative nei secoli della Serenissima, a suggellare l'unione e la simbiosi tra la città e tutte le sue arti, espresse dai veneziani che l'hanno resa immortale.

L'installazione sarà collocata nell'Androne di Ca' Rezzonico, l'edificio affacciato sul Canal Grande progettato da Baldassare Longhena, sede del Museo del '700 veneziano. 'Anime di Venezia - Souls of Venice' è infatti una assoluta novità nella produzione di Quinn: per la prima volta un'opera a sfondo storico, pensata proprio per il museo, prende vita grazie anche all'introduzione di uno strumento contemporaneo: la realtà aumentata, declinata attraverso una visione poetica e magica.

La mostra a Ca' Rezzonico avrà un'anticipazione: dal 6 aprile una scultura di Quinn raffigurante Marco Polo accoglierà il visitatore a Palazzo Ducale, proprio all'ingresso degli Appartamenti del Doge, in occasione de 'I mondi di Marco Polo. Il viaggio di un mercante veneziano del Duecento', la grande mostra-evento principale delle celebrazioni poliane, organizzata da Fondazione Musei Civici e aperta dal 6 aprile al 29 settembre.