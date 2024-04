Chiara Ferragni ha una nuova strategia social (e non c'entra niente con la vendetta su Fedez). Cosa significano gli ultimi outfit

Il caso beneficenza e pandoro Balocco da un lato, la separazione da Fedez dall'altro, sono i due eventi che hanno segnato la vita di Chiara Ferragni negli ultimi mesi. Se non è dato sapere quale sia realmente lo stato d'animo dell'imprenditrice di fronte al doppio terremoto, è un dato di fatto che anche la sua comunicazione sui social ne abbia risentito e che la sua strategia sia più volte cambiata a partire dall'ormai celebre video in tuta grigia.

Il profilo intimo

Era il 18 dicembre 2023. Da quel post su Instagram in poi, un silenzio durato circa un mese interrotto con la pubblicazione di una foto di famiglia scattata durante un weekend a Courmayer. Un ritorno costellato da scatti con Leone e Vittoria, la mamma Marina Di Guardo, qualche apparizione nei suoi ufffici. I commenti prima chiusi e poi riaperti. Situazioni intime, così come quelle che ha voluto mostrare fino alle vacanze di Pasqua, quando con i figli (ormai ripresi solo di spalle) è volata a Dubai.





Il secondo silenzio

Segue nuovo silenzio.

Circa tre settimane senza post e storie Instagram, a partire da quando i bambini sono partiti per Miami con papà Fedez. Non ha parlato neanche dopo l'intervista del marito a Belve, le uniche apparizioni sul profilo della mamma. Poche foto malinconiche, una gita a Cremona con la famiglia riunita. L'impressione è stata che Chiara abbia avuto bisogno di tempo da dedicare a se stessa, i rumors parlano di continue sedute con lo psicologo, ma forse anche per studiare una nuova strategia social.

La nuova strategia

A questi livelli, non si può improvvisare. E il ritorno di Chiara Ferragni su Instagram segna un cambio di strategia accennato già durante la vacanza a Dubai, ma che ora appare perfezionato. L'influencer è tornata a fare l'influcer: basta figli, cani, casa. Negli ultimi post e storie pubblicati a partire dal 16 aprile gli outfit la fanno da padroni. Prima quello che è stato immediatamente identificato come il "revenge dress" sfoggiato da Venezia, in occasione dell'apertura della Biennale, in compagnia degli amici. Poi quello scintillante con cappuccio in stile Kylie Minogue del 2001, infine quello con reggiseno a vista indossato per la Design Week milanese. In realtà il nuovo corso non sarebbe stato pensato per far ingelosire l'ormai ex, riduttivo pensarlo. «She's back»: lo dice anche la sorella Valentina.

Le differenze

L'ennesimo cambio di rotta, che è poi un ritorno alle origini dell'imprenditrice che partendo da un blog ha imparato a costruire un business basato sull'immagine filtrata dai social. Un dettaglio non trascurabile, le caption utilizzate per gli ultimi post: sono tutte in inglese e strettamente legate al contesto, senza sentimentalismi. Segno che Chiara Ferragni punta ora a valorizzare le interazioni dei follower stranieri, quelli che sono sicuramente meno consapevoli sia delle vicende legali in cui è coinvolta sia della eco mediatica del suo divorzio, e che la seguono per il suo ruolo di icona fashion.



Ciò che emerge, contemporaneamente, è anche un'immagine rinnovata di donna forte e determinata, che sembri voler dimostrare al suo pubblico di aver cominciato a mettere alle spalle il periodo buio per concentrarsi nuovamente sulla sua vita. L'accoglienza è variegata, ma questo fa parte del gioco: in quest'ottica sono rassicuranti anche i commenti di quanti trovano discutibili gli outifit indossati. Succedeva prima del pandoro gate, succede oggi. Anche questa è una conquista.