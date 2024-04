Chi è il manager di Chiara Ferragni? Il ritratto di ​Fabio Maria Damato. Fedez: «La responsabilità dello scandalo è anche sua»

«Chiara ha scelto di prendersi tutte le responsabilità, lei poteva e doveva spiegare che le responsabilità non sono tutte sue. Anche dei manager? Di un manager, uno solo». Così Fedez a Belve. Ma chi è il manager? Fabio Maria Damato è «il braccio destro e sinistro» di Chiara Ferragni. Chi ha visto la serie tv The Ferragnez lo ha già conosciuto in veste di uomo di fiducia della influencer. Ora anche lui, general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection.