VENEZIA - Chiara Ferragni a sorpresa a Venezia per l'inaugurazione della mostra al museo Correr "Musei delle Lacrime", di Francesco Vezzoli. L'imprenditrice ed influencer non si è lasciata sfuggire l'occasione di immortalarsi in un abito nero con spacco vertiginoso e di creare un post ad hoc pubblicato su Instagram. Eccolo qua.