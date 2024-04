Chiara Ferragni torna sui social e vola a Venezia con un abito sexy (che sa tanto di vendetta)

Chiara Ferragni è apparsa a Venezia inaspettatamente per l'inaugurazione dell'esposizione "Musei delle Lacrime" di Francesco Vezzoli al museo Correr.

L'imprenditrice e influencer ha colto l'occasione per posare in un elegante abito nero con un audace spacco, immortalando il momento in un post su Instagram dedicato all'evento. L'outfi scelto sembra essere a tutti gli effetti un revenge dress.

Nei giorni scorsi Fedez era finito sulle prime pagine dei giornali col suo viaggio extra lusso al Coachella (durante il quale era stato anche paparazzato con un'influencer) ma ora è rientrato a Milano e Chiara Ferragni ha pensato bene di "prendere il volo". È partita alla volta di Venezia per partecipare all'inaugurazione della mostra Musei delle Lacrime dell'amico Francesco Vezzoli presso l'unico Museo Correr e ne ha approfittato per tornare a mostrare l'outfit scelto per l'evento su Instagram. Un abito che sembra ricordare l'outfit dark di Lady Diana dopo il divorzio con Carlo.