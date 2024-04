Fedez al Coachella con Giulia Ottorini: chi è la creator di OnlyFans nel mirino della Guardia di Finanza per evasione fiscale

Mentre Chiara Ferragni resta trincerata dietro il suo prolungato silenzio social, Fedez si dà alla pazza gioia negli Stati Uniti. In questi giorni il rapper sta partecipando al Coachella Music Festival in California, fra concerti rock e serate di musica elettronica nel deserto. Nel corso di uno di questi eventi Fedez è stato fotografato insieme a Giulia Ottorini, influencer e creator su OnlyFans.

Giulia Ottorini: «Ho speso 30mila euro in 4 giorni». Chi è l'influencer (attiva su OnlyFans) che ha evaso le tasse

Fedez e Giulia Ottorini insieme al Coachella

Immediatamente, come spesso avviene in questi casi, il mondo dei social ha ipotizzato che fra i due possa esserci del tenero.

Ipotesi che non trova riscontri: Fedez e Giulia Ottorini, infatti, hanno partecipato al Coachella in compagnia dei rispettivi gruppi di amici e fra loro non c'è altro che una semplice amicizia.

Chi è Giulia Ottorini

Il nome di Giulia Ottorini era già salito alla ribalta delle cronache nazionali un mese fa, quando la Guardia di Finanza l'aveva messa nel mirino in un'operazione contro influencer e creator per presunta evasione fiscale. La 21enne, seguita su Instagram da olter 2,1 milioni di follower, è inoltre l'ex fidanzata di Mambolosco, rapper italiano classe 1991. In un video di un anno fa Ottorini dichiarò di aver speso oltre 32mila euro in 4 giorni, affermazioni che le sollevarono contro un notevole polverone mediatico.