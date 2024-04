L’ottimismo regna sovrano sullementre si avvicina l’appuntamento dell’anno, l’Halving day, previsto a metà aprile. La conferma viene dal raggiungimento di un nuovo record storico, a metà marzo, da parte di Bitcoin (oltre 70.000 dollari). Negli scorsi due mesi, parallelamente a Bitcoin, abbiamo assistito all’apprezzamento anche di molte altre cripto, a partire da Ethereum che ha superato i 3.800 dollari, valore che non si vedeva da dicembre 2021. Nel complesso, il mercato è arrivato a valere oltre 2.500 miliardi di dollari. Perché tanta febbre? Di certo ha influito l’approvazione da parte della SEC degli ETF fisici sul prezzo spot del, che hanno raccolto in meno di due mesi oltre 20 miliardi di dollari. Un importo che, stando al consenso generale, crescerà ancora. Ma l’impatto della decisione della SEC ha avuto anche l’effetto di legittimare ulteriormente gli asset digitali, secondo Luciano Serra, country manager Italia di Boerse Stuttgart Digital, sbloccando l’impasse di molti operatori istituzionali che si stavano preparando a investire nel settore e attendevano il momento opportuno per entrare. Ci stiamo poi avvicinando all’halving di Bitcoin. E in passato all’halving si sono sempre associati periodi di forte apprezzamento. «L’halving di Bitcoin è un evento cruciale per il settore delle criptovalute e per l’intero panorama finanziario, poiché riduce l’offerta di nuovi BTC, aumentando così la loro scarsità e influenzandone la domanda e la quotazione», ha spiegato Gianluigi Guida, ceo di Binance Italy, principale ecosistemae fornitore di infrastrutture per criptovalute del mondo. Storicamente, il valore del Bitcoin ha registrato notevoli aumenti nei sei mesi successivi a ciascun evento di halving: questa dinamica sottolinea la risposta del mercato al dimezzamento dell’offerta di nuovi BTC, con una domanda crescente che spesso fa aumentare il valore della criptovaluta.Al nuovo record segnato hanno però influito anche fattori macroeconomici e geopolitici. Da una parte, la prospettiva di una cospicua riduzione dei, che molti analisti danno per scontata nei prossimi mesi e che favorisce storicamente gli investimenti in asset più volatili, come le cripto. Dall’altra, il contesto di rischio geopolitico che sta spingendo al rialzo anche l’oro, coerente con la visione del Bitcoin come “oro digitale”. Potremmo essere all’inizio della fase di maturità delle criptovalute.