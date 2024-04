Verona. Evasione fiscale in cripto-attività, recuperati oltre 500mila euro

VERONA - Recuperata a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, una base imponibile pari a 522.000 euro. E' il bilancio delle attività dei finanzieri del Comando Provinciale di Verona, tese a contrastare l’evasione fiscale nel campo delle tecnologie applicate al mondo delle monete digitali, che hanno svolto tre verifiche fiscali nei confronti di lavoratori autonomi operanti nel settore delle cripto-attività, in particolare due nella c.d. “digital-art” (viene commercializzata un'opera o una pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva) e una in quella del “mining” (processo attraverso il quale nuove cripto-valute vengono messe in circolazione, in cambio di un compenso, la c.d. “fee”).

Il servizio, che nasce da approfondimenti sulla percezione di redditi da “cripto-attività” elaborati dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma, ha disvelato: nel caso di due “artisti digitali”, la vendita su portali online dedicati di numerose opere digitali (meglio note come non-fungible token - NFT), tramite l’utilizzo di varie blockchain (meccanismo di database avanzato che permette la condivisione trasparente di informazioni all'interno di una rete), a esperti e investitori del settore, i cui importi non sono confluiti nelle relative dichiarazioni dei redditi; - un “miner” (letteralmente “minatore” di cripto-valute) che ha percepito compensi non dichiarati al fisco per l’attività di “impacchettamento” di informazioni in “blocchi” per consentirne l’accodamento nella blockchain.