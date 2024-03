Bitcoin, un nuovo record: vola oltre 72mila dollari. Il valore di mercato è di 1.400 miliardi, più dell’argento

Un nuovo record. Il Bitcoin vola sopra i 72.000 dollari, portando al 70% il rialzo accumulato dall'inizio dell'anno. A spingere è il successo degli Etf nella criptovaluta e i nuovi acquisti di MicroStrategy, società che compra Bitcoin nell'ambito della sua strategia aziendale e che, fra le quotate, è quella che ha più Bitcoin in portafoglio. MicroStrategy ha annunciato di aver acquistato altri 12.000 Bitcoin fra il 26 febbraio e il 10 marzo, per un totale di 821,7 milioni di dollari. Le quotazioni beneficiano anche dell'apertura di Donald Trump che ha lasciato capire che non intende lanciare alcuna stretta sull'uso della criptovaluta.

Il record

Un'accelerazione che non si vedeva da novembre 2021. Alcuni dati: +70% da inizio anno, +150% dallo scorso settembre. La madre delle criptovalute ha portato così il suo valore di mercato a 1.400 miliardi di dollari superando la capitalizzazione dell’argento (1.382 miliardi).

Il momento del nuovo record di valore era nell'aria da qualche settimana, con la prospettiva che ha via via acquisito concretezza negli ultimi giorni.

Ma quello che si è visto nei giorni scorsi, con volatilità alle stelle, rafforza anche la certezza che il Bitcoin rimane un investimento molto speculativo. In ogni caso il rialzo degli ultimi giorni è stato supportato da due dinamiche: gli afflussi di denaro verso i "nuovi" Etf su Bitcoin spot che sono stati accettati dall'americana Sec e l'avvicinarsi del dimezzamento della creazione di nuove monete digitali, previsto come ricompensa per i supercomputer che fanno attività di mining. Non solo, la prospettiva di calo dei tassi con i tagli al costo del denaro ha riacceso l'appeal su uno strumento finanziario altamente volatile.

La variazione in un anno

Il valore della valuta digitale più scambiata è aumentata di quasi il 200% negli ultimi 12 mesi e del 60% dall'inizio del 2024, secondo ActivTrades. Come sottolinea Bloomberg, poi, i flussi netti di capitali nei nuovi fondi lanciati da colossi come BlackRock e Fidelity hanno ormai superato quota 7 miliardi in meno di due mesi: gli Etf devono detenere il loro sottostante, quindi a loro volta alimentano la domanda di Bitcoin.