Vicenza, blitz alla barberia vicino alla stazione: tre lavoratori in nero e un clandestino. Multe per 6.400 e denunce

VICENZA - I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno effettuato un controllo in materia di lavoro presso una barberia sita in Vicenza, in zona Stazione, rilevando la presenza di 3 lavoratori in nero su 6 presenti in quel momento.

Peraltro, il controllo ha fatto emergere la presenza, tra i lavoratori irregolari, di uno straniero clandestino, sprovvisto di qualsiasi documento di identità. Sono scattate le sanzioni amministrative di 6.400 euro ed è stata, contestualmente, avanzata apposita proposta di sospensione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, in attesa della regolarizzazione della posizione dei lavoratori in nero. Inoltre, il clandestino è stato denunciato per il reato di soggiorno irregolare sul territorio dello Stato mentre il titolare dell’esercizio commerciale per sfruttamento e favoreggiamento dell’immigrazione illegale.