VICENZA - La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato 15.000 euro a un avvocato che aveva ottenuto indebitamente un finanziamento garantito dal Fondo centrale di garanzia per le Piccole Medie Imprese (Decreto Liquidità 2020).

Le indagini

Le Fiamme Gialle hanno accertato che l'avvocato, in qualità di persona fisica esercente attività professionale, aveva presentato una richiesta di finanziamento pari all'importo massimo di 25.000 euro, falsamente attestando, nella dichiarazione fornita, ricavi pari a circa 116.000 euro in luogo dei 36.000 circa effettivamente conseguiti.

Il sequestro

In questo modo, l'avvocato ha indebitamente percepito un finanziamento pari a 25.000 euro, ancorché avesse effettivamente diritto ad un importo sensibilmente minore e pari a circa 9.000 euro. Su richiesta della Procura della Repubblica di Vicenza, il Gip del Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di 15.000 euro nei confronti dell'avvocato, indagato per i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.