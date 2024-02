Lavoro nero nei campi, sospese due aziende agricole

PORDENONE - Le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Pordenone e i funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro hanno scoperto, in due distinti interventi, in altrettante aziende agricole di Sacile e San Giorgio della Richinvelda, 5 lavoratori in nero provenienti da India, Pakistan e Bangladesh. Per i due datori di lavoro, entrambi sanzionati, è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività, avendo impiegato personale in nero in misura superiore al 10 per cento degli addetti regolari. È stata anche applicata, per ciascuno degli addetti, la maxi sanzione, da 1.800 a 10.800 euro, raddoppiata per il titolare dell'azienda di San Giorgio della Richinvelda, in quanto recidivo alla violazione.