UDINE - Controlli a tappeto nel territorio friulano in materia di sicurezza sul lavoro. Nel corso dell'ultima operazione sono state sospese le attività di tre esercizi pubblici e due aziende agricole. L'ispezione, condotta dai Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, anche con l'esame di banche dati, ha portato a pesanti sanzioni, per oltre 150mila euro.

Sospesa l'attività di due bar

Il primo ad aver dovuto abbassare le serrande - seppur temporaneamente - è stato il bar di Rivignano Teor, dove a seguito del sopralluogo è stata riscontrata l'assenza di una cassetta di primo soccorso, così come la mancata nomina dell'addetto all'emergenza. Il locale è stato anche oggetto di una sanzione di 15mila euro. Multa più alta e sospensione dell'attività, invece, per un bar di Tavagnacco, che ora dovrà pagare 35mila euro per la presenza di un lavoratore non regolare su tre, per la mancata formazione antincendio, primo soccorso e la nomina quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un soggetto privo di attestato. Sanzione sempre più elevata, per un bar tabacchi di Udine, siamo a oltre 40.000 euro, dove è stato trovato un lavoratore non regolare su 2 presenti. L'ispezione dei carabinieri ha riscontrato anche la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, l’assenza della cassetta di primo soccorso e la mancata manutenzione periodica dei dispositivi antincendio. Il provvedimento di sospensione è arrivato anche per questo esercizio.

Chiusa la pasticceria

Sanzioni per circa 15.000 euro e attività sospesa anche per una panetteria-pasticceria di Udine all’interno della quale sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nel mirino anche due aziende agricole

Il sopralluogo è continuato anche in alcune aziende agricole, due delle quali sono state oggetto di sanzione e sospensione dell'attività imprenditoriale. Nel dettaglio si tratta di un'azienda agricola di Codroipo, impegnata nei lavori di potatura, dove è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero e violazioni gravi in materia di sicurezza, come il mancato aggiornamento della formazione dell’addetto antincendio e primo soccorso. Per questo è stata comminata una sanzione di 20mila euro.

Multa fino a 15mila euro ai danni di un'azienda agricola di Bicinicco, dedicata all’attività di supporto all’agricoltura che non ha nominato nessuna persona responsabile del servizio di prevenzione e protezione con attestato valido. Nell'azienda non è stato nemmeno nominato un addetto al primo soccorso ed emergenza. Per questo è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni sulla sicurezza.