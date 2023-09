Gravi inadempienze: chiuse 5 imprese. E fioccano multe per oltre 150mila euro

UDINE - Cinque imprese chiuse e sanzioni per oltre 150mila euro: questo il bilancio del nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari delle compagnie di Tarvisio, Latisana, Palmanova e Udine. Le forze dell'ordine, come dicevamo, dopo serrati controlli nel settore dei pubblici esercizi e del commercio, hanno chiuso 5 imprese per gravi inadempienze.

Nel corso delle verifiche sono stati ispezionati tre pubblici esercizi, un'azienda agricola e un cantiere edile, tre distributori di carburanti, una tappezzeria.

Sono state sospese le attività di due pubblici esercizi (uno per lavoro nero, a Tarvisio, e uno per gravi violazioni in materia di sicurezza a Cervignano), un distributore di carburanti per gravi violazioni sulla sicurezza (a Lignano Sabbiadoro), un'azienda di servizi per l'agricoltura per gravi violazioni sulla sicurezza e lavoro nero (a Bagnaria Arsa), una tappezzeria di San Giovanni al Natisone sempre per inadempienze sulla sicurezza e la presenza di un lavoratore in nero.