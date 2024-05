Udine. Inneggiava ad Hamas su Facebook e Telegram, operaio algerino espulso dall'Italia

UDINE - Ha pubblicato sui social network, in particolare su pagine facebook e canali Telegram, materiale inneggiante ad Hamas e ai movimenti terroristici legati al conflitto israelo-palestinese: per questo motivo un cittadino algerino di 56 anni, residente a Udine, regolare sul territorio nazionale, è stato espulso ieri sera, su disposizione del ministro dell'Interno, per motivi di sicurezza nazionale. L'uomo, che viveva senza familiari in un appartamento a Udine e svolgeva prestazioni lavorative come operaio per conto di una cooperativa di servizi di pulizie, è stato espulso a seguito di un'attività di indagine svolta dalla Digos di Udine, sotto il coordinamento della Direzione centrale della polizia di prevenzione e della Procura distrettuale di Trieste, per il reato di istigazione a delinquere.