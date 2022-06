PULFERO - Anche ieri, 29 giugno, sono proseguite senza sosta le ricerche dell'escursionista disperso da sabato 25 giugno, Gianpaolo Baggio, da parte di una trentina di tecnici di tutte le forze impegnate: Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri.

La ferrata Palma è stata nuovamente esplorata in tutta la sua parte alta controllando le possibili linee di caduta e i canali sottostanti palmo a palmo. Sul sentiero del rientro con segnavia 725, e anche qui sulla zone più scoscese e fuori traccia, si sono mosse nuovamente le Unità Cinofile, cinque in tutto: due del Soccorso Alpino, due dei Vigili del Fuoco, una della Guardia di Finanza.

Oggi alle sette del mattino si riprenderà con altrettante risorse a partire dai canali presenti nella parte bassa del sentiero di rientro, dove è stata agganciata per l'ultima volta la cella telefonica, anche se occorre tener conto del fatto che questo dato è poco significativo essendo l'area del Matajur poco coperta. I soccorritori hanno inoltre chiesto agli omologhi della Slovenia di fare delle perlustrazioni anche sul loro versante per non escludere alcuna possibilità.