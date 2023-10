Lo accoltellano alla schiena e gli portano via soldi, telefono e orologio: nasce un gruppo cittadini che vuole assumere vigilantes

UDINE - Un coltello puntato alla schiena, rapinato del cellulare, del portafogli e dell’orologio. Ennesimo episodio di violenza e criminalità in città a Udine. È successo nella notte di lunedì, attorno alle 4, in via Aquileia. Il ragazzo, classe 2003, originario di San Daniele del Friuli , ma residente nel capoluogo friulano, stava percorrendo la strada del centro cittadino quando è stato avvicinato da due sconosciuti. Secondo quanto rivelato dallo stesso giovane i due potrebbero essere stranieri dato l’accento. Impugnando un coltello i malviventi hanno minacciato il ventenne e lo hanno rapinato. Si sono fatti consegnare il portafoglio , al cui interno c’erano 100 euro, il telefono cellulare e anche l’orologio che il giovane portava al polso. Dopo di che si sono dileguati a piedi , nella notte, facendo perdere le loro tracce. Il rapinato è riuscito a chiamare subito i C arabinieri, che sono intervenuti sul posto. Delle indagini si sta occupando la stazione di Udine dell’Arma. Sconcerto e nuove preoccupazioni da parte di cittadini e commercianti della zona, che da tempo denunciano la scarsa sicurezza , soprattutto nelle ore serali, con episodi di furti di biciclette, minacce verbali, microdriminalità.

IL SINDACO

Proprio sul tema sicurezza è intervenuto il sindaco , Alberto Felice De Toni, annunciando per domani un incontro in P refettura. « Come sindaco della città , insieme alla G iunta ho sempre dato massima attenzione al tema sicurezza, nel rispetto di ruoli e competenze e sempre con la massima fiducia nei confronti di P refettura e forze d i polizia , a cui spetta il compito di garantire l’ordine pubblico. Da parte nostra abbiamo sempre man tenuto saldi i contatti con tutti, al fine di monitorare costantemente la situazione » , ha dichiarato il primo cittadino, riferendosi ai vari incontri promossi assieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine e, di volta in volta, insieme a persone della G iunta.

« Il continuo confronto ha riguardato sia le zone storicamente al centro dell’attenzione della città, come la stazione e l’ex caserma Cavarzerani, sia i nuovi episodi che hanno coinvolto anche minori non accompagnati - continua De Toni - e, p roprio per gestire le intemperanze di alcuni di loro , abbiamo revocato l’autorizzazione alla cooperativa che li ospitava in precedenza e abbiamo tenuto alta l’attenzione sul problema, come ha dimostrato l’intervento della P olizia con i recenti arresti » .

« Stiamo facendo tutto il possibile con gli strumenti che l ’amministrazione ha a disposizione: mercoledì avremo un nuovo incontro con P refetto e forze dell’ordine , per avere un aggiornamento e agire di conseguenza. Abbiamo la piena coscienza dei problemi di sicurezza sollevati dai cittadini. Voglio ricordare a tutti che siamo a disposizione per raccogliere le loro segnalazioni tramite la P olizia locale, che è il nostro presidio attivo sul territorio » .

COM ITATO