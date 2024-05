I prezzi delle case si impennano, quegli degli affitti se possibile seguono una dinamica ancora più ripida verso l’altro, toccando i livelli massimi praticamente ogni mese. E parallelamente in Friuli Venezia Giulia prende sempre più piede un fenomeno che non ha nulla di inspiegabile. Anzi, si potrebbe definire come una diretta conseguenza del mercato e delle sue dinamiche. Nell’ultimo periodo, infatti, si verifica una fuga sempre più massiccia dalle agenzie immobiliari, a favore di gruppi più o meno aperti sui social che mettono assieme domanda e offerta senza intermediari. Gli esperti del settore sconsigliano sempre la trattativa privata senza l’intercessione dei professionisti, ma i costi già alti delle case spaventano i friulani, che preferiscono riunirsi sui social network e condurre lì le loro trattative per comprare o andare a vivere in affitto.



COSA SUCCEDE

Si deve partire da un dato che è in grado di spiegare - anche se in parte - perché sempre più persone si allontanano dalle agenzie immobiliari per riferirsi invece ai gruppi informali che trattano case e appartamenti. In media, per una transazione immobiliare, sia per chi vende che per chi compra la commissione che finisce nel portafoglio della singola agenzia si aggira attorno al 3 per cento. Ci sono anche delle occasioni e degli sconti, così come trattative che alla fine risultano essere più care. Ma più o meno siamo lì. Facciamo un esempio pratico: ipotizziamo una casa dal valore nominale di 300mila euro. Se consideriamo il 3 per cento da corrispondere alle agenzie che fungono da intermediari, vengono fuori altri novemila euro di costi. Un “prezzo” che tante famiglie del Friuli Venezia Giulia non sono più in grado di pagare, o perlomeno che non si sentono di corrispondere.



LA CONSEGUENZA

Affitti carissimi, prezzi delle case in vendita che si alzano soprattutto per le abitazioni dotate di classi energetiche elevate. Ecco allora il proliferare di gruppi social dedicati alle compravendite “sommerse”. Di esempi ce ne sono a tonnellate. Quasi tutti i paesi con più di diecimila abitanti in Friuli Venezia Giulia ormai hanno su Facebook un gruppo dedicato agli affitti e alle trattative tra privati. E attenzione, non c’è nulla di illecito. Ed ecco un messaggio “tipo” che fa capire di cosa si stia parlando: «A Spilimbergo, in centro e in zona residenziale, vendo villino a schiera con ampia metratura, disposta su tre livelli, tre camere, tre bagni, giardino privato e garage. Per informazioni, scrivetemi in privato». Ma soprattutto: «Le agenzie astenersi, grazie».

E anche sui canali social che si staccano dalle agenzie di intermediari si nota una netta preferenza che abbraccia il futuro. La maggior parte degli utenti, infatti, dimostra di preferire abitazioni autosufficienti dal putno di vista energetico. Sono le cosiddette case “green”, che non popolano solamente sul mercato dei professionisti, ma anche nei meandri delle centinaia di gruppi social che promettono almeno qualche piccolo ma cruciale risparmio.