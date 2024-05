Morto a 75 anni Fausto Pajar, scrittore e giornalista: stroncato da un tumore in un mese. Il cordoglio di Zaia: «Fu un pioniere»

TREVISO - E' morto Fausto Pajar, scrittore e giornalista, stroncato da un tumore molto aggressivo che se l'è portato via nel giro di un mese. Pajar aveva 75 anni.

E' mancato sabato notte nella Casa dei Gelsi, dove era ricoverato da quando le sue condizioni di salute si erano aggravate. Fino alla diagnosi era in piena attività per curare la presentazione del suo ultimo libro, "Soffitte del Nordest".



Con la sua morte improvvisa il Nordest perde una delle sue voci più appassionate: Pajar ha raccontato le radici storiche, i sapori e le bellezze del territorio. In una duplice veste: giornalista e scrittore. Aveva lavorato a lungo per il Gazzettino nelle redazioni di Vicenza, Udine (durante il terremoto del 1976), Treviso e Mestre.

Nato a Longarone, in Trentino, si era diplomato al liceo classico di Rovereto. Fin da giovanissimo aveva assecondato la sua passione per la scrittura, che lo aveva portato a collaborare con i quotidiani locali, a partire dall'Alto Adige. Diventato professionista alla fine degli Anni Sessanta, approdò al Gazzettino, che aveva aperto una redazione in Trentino, per poi lavorare nelle redazioni di Vicenza, Udine, Treviso e Mestre. Nel 1985, inviato allo stadio Heysel di Bruxelles a seguire i tifosi juventini del Veneto, fu testimone della strage dei tifosi sulla tribuna Z e per il resto della vita si considerò un sopravvissuto.

Dopo la pensione, raggiunta nel 2009, si era dedicato ancora di più alla scrittura, in cui confluivano altre sue passioni: la montagna, il buon vino e i viaggi. Viaggi che aveva raccontato attraverso reportage da varie parti del mondo. Dal 1996 viveva a Quinto, in un casa affacciata sul Sile. Nel 2010 era rimasto vedovo della moglie Fiorella. Lascia i figli Daniele e Gaia. La data del funerale, che verrà celebrato nella chiesa di Quinto, non è ancora stata fissata.

IL CORDOGLIO

Cordoglio pel la scomparsa di Pajar anche da parte del presidente della Regione Luca Zaia: «Ho appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Fausto Pajar, giornalista e scrittore, per mezzo secolo cronista attento e scrupoloso del Veneto e di tutto il Nordest, ma anche grande autore di reportage da varie parti del mondo: un vero campione di quell’essere cronisti che significa anche scoperta e divulgazione. Ha dimostrato di amare il Veneto, sua terra di elezione, come il punto di riferimento verso il quale fare sempre ritorno».

«Tra i tanti motivi per ricordarlo in un pantheon ideale dei veneti – prosegue il governatore – c’è anche quello di essere stato un pioniere nella promozione del territorio, della sua cultura, della sua tradizione enogastronomica. In anni in cui la valorizzazione di questi ambiti era ancora timida e quasi azzardata, i suoi scritti già si imponevano dimostrando una profonda preparazione e una grande passione senza esitazioni, tanto da essere attuali ancora oggi. In questo momento doloroso sono vicino ai figli e agli altri familiari. A lui invio un pensiero».