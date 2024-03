UDINE - Nell'attività di rintraccio di latitanti della Polizia di Udine spicca l'arresto di un uomo di 75 anni, residente in un comune della pedemontana, condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di 17 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata all'importazione in Italia di sostanze stupefacenti dalla Colombia, fatti avvenuti alla metà degli anni 2000. L'interessato, che in passato ha già scontato lunghi periodi di carcerazione per reati della stessa natura, è stato rintracciato nella propria dimora.

Gli altri provvedimenti eseguiti riguardano la carcerazione di un 37enne nigeriano, domiciliato a Udine, che deve espiare una pena di 1 anno e 8 mesi, a seguito della condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna, connazionale dell'uomo. C'è poi un 29enne, residente a Udine, che deve scontare la pena di 4 anni e 4 mesi, per un provvedimento della Procura di Padova, quale cumulo di diverse condanne per fatti inerenti gli stupefacenti, furto aggravato, danneggiamento, ricettazione ed altro. Tra i provvedimenti c'è anche un cittadino pakistano 45enne, che deve scontare una pena residua di 4 mesi e 20 giorni di carcere, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito delle ricerche di latitanti all'estero, con il concorso del servizio Cooperazione internazionale di polizia, è stato arrestato in Croazia un 60enne cittadino croato, che deve scontare una condanna di 7 anni di reclusione per una rapina in abitazione, avvenuta a Palmanova nel novembre 2015. E' stato infine rintracciato e tratto in arresto in Polonia un 33enne, che in Italia è ricercato dalla Procura di Udine perché deve scontare una pena di 3 anni, a seguito di condanna per omicidio stradale. Alla guida di un furgone, il 16 febbraio 2018, percorrendo l'autostrada A4, all'altezza del Comune di Santa Maria la Longa, a causa della velocità sostenuta, tamponò alcuni veicoli in coda sulla careggiata per dei lavori stradali, causando il decesso di una ragazza ed il ferimento grave di altri due giovani.