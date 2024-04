In auto con due coltelli a serramanico e della droga, 40enne denunciato a Villorba

VILLORBA (TREVISO) - Due coltelli a serramanico in auto e un po' di droga, 40enne denunciato. Un 40enne controllato ieri, 24 aprile, nel tardo pomeriggio a bordo di autovettura in via Chiesa è stato trovato dai carabinieri in possesso di due coltelli a serramanico e ridotte quantità di stupefacente che sono stati messi sotto sequestro. Sarà denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere.