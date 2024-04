Trieste. Minaccia un uomo con una bottiglia rotta e un coltello per rapinarlo: arrestato

TRIESTE - Ha minacciato un uomo di 30 anni con un pezzo di vetro di una bottiglia e un coltello e gli ha ordinato di consegnargli tutti i soldi a disposizione, ma la vittima ha opposto resistenza dando inizio a un'accesa discussione. È successo a Trieste, in via Settefontane, la sera del 6 aprile. Intervenuta sul posto, la polizia ha arrestato l'aggressore, un cittadino nigeriano di 27 anni, residente a Trieste, per il reato di rapina.

Gli agenti della squadra Volante hanno inoltre sequestrato gli oggetti utilizzati dal giovane per intimidire il 30enne, suo connazionale. Nei giorni successivi anche un'altra persona, un cittadino egiziano di 19 anni, senza fissa dimora, è stata arrestata per il reato di rapina.

Nello specifico, il personale della squadra Volante della Questua di Trieste, è intervenuta all'alba del 10 aprile in via Pascoli in quanto un 47enne, pistoiese, era stato rapinato del proprio telefono cellulare e del denaro contante da uno sconosciuto. La vittima è però riuscita a fornire agli agenti una dettagliata descrizione dell'autore, che è stato poco dopo intercettato nella vicina via Oriani. Durante una perquisizione gli agenti sono tornati addosso al ragazzo la refurtiva, che è stata subito restituita al proprietario. Il 19enne è stato portato in carcere, mentre lo strumento di ferro utilizzato per intimidire la vittima è stato sequestrato.