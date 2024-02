I carabinieri trovano marijuana e metadone in casa, arrestati fratello e sorella

CERVIGNANO DEL FRIULI - I carabinieri della stazione di Cervignano del Friuli (Udine) hanno arrestato, in flagranza di reato, due persone, fratello e sorella, di 54 e 50 anni, per l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di una perquisizione domiciliare, con l'ausilio del Nucleo carabinieri cinofili di Torreglia (Padova) sono stati rinvenuti circa 700 grammi di marijuana, 4.800 milligrammi di metadone e la strumentazione necessaria per la coltivazione delle piante di cannabis. L'uomo è stato condotto nella Casa Circondariale di Udine, la sorella in quella di Trieste.