Sorpresi con cocaina e hashish in pieno centro, cercano di liberarsene prima di essere fermati. Sequestri per 6mila euro

UDINE - Un uomo, cittadino pakistano di 37 anni è stato arrestato per detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri davanti al Gip del tribunale di Udine la convalida con la disposizione della misura di custodia cautelare in carcere. Provvedimento elevato per impedire la reiterazione del reato.

Cosa è successo

L'uomo, senza fissa dimora, è stato arrestato dal personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Udine durante i servizi di controllo del territorio, concentrati soprattutto nelle aree della stazione ferroviaria. Nei giorni scorsi, poco dopo le ore 12.00 in via Parini, gli agenti hanno notato un cittadino straniero, già noto per reati specifici, salire su un’auto in sosta e cedere un piccolo involucro, dietro il corrispettivo di una banconota, all’autista.

Bloccato l’acquirente, sono riusciti a fermare, nonostante il tentativo di fuga a gambe levate, anche il cedente, poi identificato per un cittadino pakistano, peraltro gravato dal divieto di ritorno nel comune di Udine.

La perquisizione successiva a suo carico ha consentito di rinvenire in una tasca dei pantaloni 10 involucri di cocaina, pronti per essere venduti (per un peso complessivo di 6 grammi), un pezzo di hashish, identico a quello appena ceduto, e la somma di 725 euro. L'uomo è stato così arrestato e tutto il materiale sequestrato, così come il denaro, probabile provento di altre cessioni, visto che l’uomo risultava privo di qualsiasi fonte di reddito o sostentamento lecita, e deferito all’Autorità Giudiziaria anche per l’inosservanza del divieto di ritorno.

Altre due denunce

Pochi giorni prima, poco distante, nei pressi di uno stabile abbandonato, i poliziotti della Squadra Mobile, hanno sorpreso altri due stranieri in possesso di stupefacente, che cercavano, inutilmente, di gettare. I due, un cittadino afghano 26enne ed un cittadino pakistano 24enne, alla vista degli agenti hanno tentato di disfarsi di diversi pezzi di hashish, per un totale di quasi 20 grammi, di 4 involucri di cocaina e di una mazzetta di banconote, probabile provento dell’illecita attività di spaccio, per un totale di 4995 euro. Gli stranieri venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà, mentre lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.