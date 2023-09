Arrestato il "rider" della droga: quello zainetto in spalla insospettisce gli agenti

GORIZIA - Rider della droga arrestato a Gorizia. La Polizia di Stato ha arrestato un 18enne per la detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente.

A insospettire gli agenti della Squadra Volante lo zainetto che il ragazzo portava con sé mentre si spostava in bicicletta lungo via Torriani. All’attenzione dei poliziotti non è sfuggito un dettaglio: pochi minuti prima avevano visto lo stesso ragazzo, sempre in bici, ma senza alcuno zainetto. Fermato per il controllo, il giovane è apparso immediatamente evasivo e agitato. Le verifiche hanno consentito alla polizia di trovare diversi panetti di hashish incellofanati e occultati all’interno della borsa, per un totale di quasi 600 grammi. L' indagine è stata estesa anche all’abitazione del giovane, dove nel corso di una perquisizione domiciliare sono state rinvenute due piante di marijuana interrate in vasi di plastica alte circa un metro e ottanta centimetri, otto “grinder” volti alla macinazione dello stupefacente, vasetti di vetro con rami e foglie di marijuana, due bilancini di precisione e altro quantitativo di hashish per un totale di quasi 630 grammi. Il giovane è stato arrestato e quindi posto agli arresti domiciliari a disposizione delle Autorità giudiziaria.