Ragazzo di 18 anni aggredito in strada con un'arma da taglio: è ferito

GORIZIA - Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito, non in maniera grave, dopo essere stato aggredito in strada, ieri sera, 30 aprile, a Gorizia, con un'arma da taglio. Il giovane è stato assistito dal personale sanitario inviato dalla Sala operativa regionale emergenza sanitaria Fvg e portato, in codice giallo, al pronto soccorso cittadino. Indagini sono in corso da parte del Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Gorizia per ricostruire con esattezza, anche attraverso le immagini della videosorveglianza, la dinamica dell'aggressione e risalire così all'autore e alle altre eventuali persone coinvolte.