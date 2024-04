Ancora una fuga di migranti dal Cpr di Gorizia: tre scappano, uno cade da 5 metri e si ferisce

GORIZIA - In tre sono riusciti a fuggire dal Cpr di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), un quarto invece, saltando da un'altezza di circa cinque metri, si è ferito, ed è stato soccorso.

L'ennesimo episodio di fuga, più di trenta i tentativi da inizio anno, dal centro goriziano è avvenuto la notte scorsa, quando un piccolo gruppo di cittadini tunisini di età compresa tra i 25 e i 40 anni sono riusciti a fuggire. Sulle loro tracce ora le forze dell'ordine. Solo uno dei quattro non è riuscito nel tentativo, rimanendo a terra e ferito.

Cosa è successo

I quattro erano riusciti a eludere la sorveglianza e ad aprirsi un varco con mezzi di fortuna. Tuttavia solo i primi tre sono riusciti a fuggire, il quarto, di 30 anni, non ce l'ha fatta, è caduto male ed è rimasto ferito. È stato portato in elicottero all' ospedale di Cattinara di Trieste. Una quinta persona, cittadino marocchino, è salito sul tetto dove è rimasto tutta la notte, fino a quando gli operatori sono riusciti a convincerlo a scendere. Gli ospiti della struttura protestano contro i lunghi tempi di trattenimento prima di essere rimpatriati.