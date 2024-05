Banda dei Rolex, il processo: 35 anni di pene per sette imputati. Ancora latitante il capo del gruppo criminale

TRIESTE - In sette erano accusati di varie rapine compresa una con il tentato omicidio nei confronti dell'imprenditore triestino Fabio Galgaro.

Per la "banda dei Rolex" si è chiuso oggi, lunedì 13 maggio, il processo in primo grado al Tribunale di Trieste davanti al giudice dell'udienza preliminare Alessio Tassan. Tre le condanne emesse, quattro i patteggiamenti, per un totale complessivo di 35 anni. Tutti i colpi si erano verificati tra il febbraio 2022 e il gennaio 2023 in provincia di Trieste. Le vittime erano sempre le stesse: possessori di Rolex. A coordinare le indagini della Squadra Mobile della Questura di Trieste è stato il sostituto procuratore Lucia Baldovin.

Il processo

Tre imputati sono stati processati con il rito abbreviato, che ha consentito loro la riduzione di un terzo della pena. A beneficiare di questa via processuale sono stati Letizia Alaimo, condannata a 9 anni e sei mesi di reclusione per concorso in tentato omicidio, sei rapine di cui due con lesioni gravi, una tentata rapina e infine una simulazione di reato. Otto anni di reclusione per Agron Ndoci, imputato di concorso in due rapine e in una terza tentata. Infine Eugenio Spina è stato condannato a 7 anni e quattro mesi perché imputato di concorso in due rapine con lesioni gravi.

Hanno patteggiato David Kalaj (2 anni e 4 mesi ), Marlin Kalaj (2 anni e 4 mesi), Klevis Lusha (3 anni e 2 mesi) e Bion Elshani (3 anni e 2 mesi). Quest'ultimo e Kalaj Marlin erano accusati di concorso in una tentata rapina, mentre il primo e Lusha di concorso in rapina. Sono stati stabiliti i risarcimenti alle vittime, con provvisionali che vanno dai 5mila ai 50mila euro in base anche al valore dell'orologio Rolex sottratto. I risarcimenti finali dovranno comunque essere stabiliti in causa civile.

Mazzate e colpi di pistola per rubare gli orologi, sgominata la banda dei Rolex: tre arrestati, due in fuga

Il capo della banda

Ancora latitante invece il capo della banda, Kristjan Lumaj, ritenuto l'imputato principale, al quale sono addebitati un tentato omicidio, otto rapine consumate di cui due con lesioni gravi e due rapine tentate. Nei suoi confronti, come si legge nella nota diffusa dalla Procura, «il giudicante ha disposto un differimento del processo, come chiesto dal difensore, onde consentirgli di valutare l'eventuale costituzione e la formulazione di richiesta di un rito alternativo, in considerazione dell'entità della pena che potrebbe essergli inflitta: infatti solo per il tentato omicidio rischia una pena fra i 12 e i 24 anni di reclusione».